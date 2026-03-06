  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев встретился с женами и матерями участников СВО - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев встретился с женами и матерями участников СВО

Встреча, приуроченная к Международному женскому дню, состоялась в Центре «Герой 71». Там также присутствовали женщины — участницы СВО.

Дмитрий Миляев встретился с женами и матерями участников СВО
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Глава региона поздравил собравшихся с наступающим праздником и пожелал им семейного счастья. Дмитрий Миляев отметил, что многие женщины занимаются по-настоящему мужским делом: участвуют в специальной военной операции, трудятся военными медиками, военными корреспондентами, работают на оборонных предприятиях.

– Сегодня женщины вносят существенный вклад в приближение нашей Победы. Они скрепляют общество, участвуют в решении поставленных задач. Почти во всех успехах мужчин участвуют женщины. Особую поддержку вы оказываете своим близким — участникам СВО. Ребята ощущают вашу заботу, для них это действительно важно, – сказал губернатор.

3kyi82cgrsm9867oussjxi2z6vhw9ys0.jpg

По словам Дмирия Вячеславовича, в регионе широко действует волонтерское движение, неравнодушные жители, как одна большая семья, помогают тульским военнослужащим и их родственникам. Специально для помощи семьям участников СВО открыт центр «Герой 71» и пять его филиалов. Здесь можно получить юридическую консультацию, психологическую поддержку, помощь в организации досуга для детей.

Мать десятерых детей и жена участника СВО Ирина Туголукова в Суворовском районе организует сборы гуманитарной помощи бойцам, поддерживает детей героев. Один из её сыновей также принимает участие в спецоперации. Ирина подарила губернатору тряпичную куклу, символизирующую детей, которых защищают бойцы на передовой.

lzzb5uieg2x0tg68hjkhum4jlor82w4i.jpg

Жены и матери участников СВО обратились к главе региона с рядом предложений. В их числе – рассмотрение возможности введения льготного зачисления в ВУЗы для пасынков и падчериц военнослужащих. Соответствующий законопроект проходит первое чтение в Госдуме РФ.

Для волонтеров объединения «71ВМЕСТЕ», которое занимается сбором гуманитарной помощи на базе ТулГУ, предоставят помещение.  Также губернатор поручил оказать помощь алексинским волонтерам для формирования пайков бойцам СВО. Кроме того, шла речь об организации экскурсий и других культмероприятий для семей участников СВО в Москве.

zr3fh4gqcflsun6c5hl6rypl82f7nm50.jpg

Жены и матери участников СВО поблагодарили Дмитрия Миляева и правительство региона за предоставленные меры поддержки, передали губернатору символические подарки и книги из семейных коллекций.

В своем Послании к жителям региона Дмитрий Миляев подчеркнул, что меры поддержки участников СВО и членов их семей будет продлены. Было отмечено, что задача региона – не только обеспечить помощь семьям военнослужащих, но и создать условия для возвращения бойцов к мирной жизни, трудоустройства и самореализации.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:30 −5
Другие статьи по темам
Событие
встреча с женами и матерями участников СВО губернатор Тульской области Дмитрий Миляев центр Герой 71
Место
Тула
Власти обсудили, как изменится облик улицы Фридриха Энгельса в Туле
Жизнь Тулы и области
Власти обсудили, как изменится облик улицы Фридриха Энгельса в Туле
сегодня, в 11:10, 103 2572 -22
Погода в Туле 6 марта: снег и легкий мороз
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 марта: снег и легкий мороз
сегодня, в 07:00, 154 2144 6
Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию
Жизнь Тулы и области
Туляки накопили почти 5 миллиардов рублей на будущую пенсию
сегодня, в 10:00, 61 1026 1
В тульском минтрансе решают, как преобразить Московский вокзал и привокзальную площадь
Жизнь Тулы и области
В тульском минтрансе решают, как преобразить Московский вокзал и привокзальную площадь
сегодня, в 15:30, 41 1122 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Ф. Энгельса 7 марта частично запретят движение транспорта
На ул. Ф. Энгельса 7 марта частично запретят движение транспорта
В центре Тулы встретили очень спешащего водителя маршрутки
В центре Тулы встретили очень спешащего водителя маршрутки

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.