Дмитрий Миляев встретился с женами и матерями участников СВО

Встреча, приуроченная к Международному женскому дню, состоялась в Центре «Герой 71». Там также присутствовали женщины — участницы СВО.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Глава региона поздравил собравшихся с наступающим праздником и пожелал им семейного счастья. Дмитрий Миляев отметил, что многие женщины занимаются по-настоящему мужским делом: участвуют в специальной военной операции, трудятся военными медиками, военными корреспондентами, работают на оборонных предприятиях.

– Сегодня женщины вносят существенный вклад в приближение нашей Победы. Они скрепляют общество, участвуют в решении поставленных задач. Почти во всех успехах мужчин участвуют женщины. Особую поддержку вы оказываете своим близким — участникам СВО. Ребята ощущают вашу заботу, для них это действительно важно, – сказал губернатор.

По словам Дмирия Вячеславовича, в регионе широко действует волонтерское движение, неравнодушные жители, как одна большая семья, помогают тульским военнослужащим и их родственникам. Специально для помощи семьям участников СВО открыт центр «Герой 71» и пять его филиалов. Здесь можно получить юридическую консультацию, психологическую поддержку, помощь в организации досуга для детей.

Мать десятерых детей и жена участника СВО Ирина Туголукова в Суворовском районе организует сборы гуманитарной помощи бойцам, поддерживает детей героев. Один из её сыновей также принимает участие в спецоперации. Ирина подарила губернатору тряпичную куклу, символизирующую детей, которых защищают бойцы на передовой.

Жены и матери участников СВО обратились к главе региона с рядом предложений. В их числе – рассмотрение возможности введения льготного зачисления в ВУЗы для пасынков и падчериц военнослужащих. Соответствующий законопроект проходит первое чтение в Госдуме РФ.

Для волонтеров объединения «71ВМЕСТЕ», которое занимается сбором гуманитарной помощи на базе ТулГУ, предоставят помещение. Также губернатор поручил оказать помощь алексинским волонтерам для формирования пайков бойцам СВО. Кроме того, шла речь об организации экскурсий и других культмероприятий для семей участников СВО в Москве.

Жены и матери участников СВО поблагодарили Дмитрия Миляева и правительство региона за предоставленные меры поддержки, передали губернатору символические подарки и книги из семейных коллекций.

В своем Послании к жителям региона Дмитрий Миляев подчеркнул, что меры поддержки участников СВО и членов их семей будет продлены. Было отмечено, что задача региона – не только обеспечить помощь семьям военнослужащих, но и создать условия для возвращения бойцов к мирной жизни, трудоустройства и самореализации.