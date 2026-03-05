Снегозадержатели на крышах тульских домов оказались бесполезными

Туляки сообщают об опасных металлических конструкциях, которые падают вместе со снегом.

Фото подписчиков.

В бот нашего телеграм-канала туляки присылают тревожные сообщения.

«С кровли дома № 12 по ул. Циолковского (которую УК „Базис“ ни разу не чистила) обрушилось много снега на придомовую территорию и упал снегозадержатель», — пишет тулячка Кира.

«Центр города, проспект Ленина, 111-а. Все службы, как и управляющая компания „СтройМакс“ никак не реагируют. Ждём, когда кто-то погибнет?» — пишет туляк Борис.

Также читатели из Пролетарского района сообщили, что их упавший снегозадержатель, как выяснилось, крепился 2-сантиметровыми саморезами.

«Разве это нормальный крепеж? Толку от такого ограждения нет — никакого снега не выдерживает. Только вред один: то человеку бы просто снег на голову упал, а то с металлической конструкцией. Видимо, для капремонта выбирали материалы подешевле, вот и всё!» — написал нам Сергей Пронин.