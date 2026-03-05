  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Снегозадержатели на крышах тульских домов оказались бесполезными - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Снегозадержатели на крышах тульских домов оказались бесполезными

Туляки сообщают об опасных металлических конструкциях, которые падают вместе со снегом.

Снегозадержатели на крышах тульских домов оказались бесполезными
Фото подписчиков.

В бот нашего телеграм-канала туляки присылают тревожные сообщения.

«С кровли дома № 12 по ул. Циолковского (которую УК „Базис“ ни разу не чистила) обрушилось много снега на придомовую территорию и упал снегозадержатель», — пишет тулячка Кира.

photo_2026-03-05_11-51-34.jpgphoto_2026-03-05_11-51-33.jpg

«Центр города, проспект Ленина, 111-а. Все службы, как и управляющая компания „СтройМакс“ никак не реагируют. Ждём, когда кто-то погибнет?» — пишет туляк Борис.

photo_2026-03-05_11-54-00.jpg

Также читатели из Пролетарского района сообщили, что их упавший снегозадержатель, как выяснилось, крепился 2-сантиметровыми саморезами.

«Разве это нормальный крепеж? Толку от такого ограждения нет — никакого снега не выдерживает. Только вред один: то человеку бы просто снег на голову упал, а то с металлической конструкцией. Видимо, для капремонта выбирали материалы подешевле, вот и всё!» — написал нам Сергей Пронин.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:25 +2
Другие статьи по темам
Событие
снегозадержатели
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
сегодня, в 07:00, 175 1701 5
В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку
Жизнь Тулы и области
В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку
сегодня, в 08:00, 44 1169 -1
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
Жизнь Тулы и области
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
сегодня, в 12:10, 32 1018 2
Производитель куриного яйца птицефабрика «Тульская» завершила модернизацию производства и запустила новый цех инкубации
Жизнь Тулы и области
Производитель куриного яйца птицефабрика «Тульская» завершила модернизацию производства и запустила новый цех инкубации
сегодня, в 11:45, 21 1289 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Арсенал» — «Локомотив»: история противостояний 
«Арсенал» — «Локомотив»: история противостояний 
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.