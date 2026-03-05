На какие профессии можно бесплатно переобучиться в Тульской области?

И кто может получить такую меру от Центра занятости?

Фото Центра занятости Тульской области.

В 2026 году 1000 жителей Тульской области смогут пройти бесплатное обучение рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Об этом сообщает Центр занятости региона.

Часть программ будет организована в онлайн-формате.

«Сейчас для соискателей доступно уже более 1700 программ. Запись стартовала две недели назад, и на сегодняшний день подано уже более 5 тыс. заявок. Лидируют ИТ-специальности, но высокий спрос отмечается и на традиционные рабочие профессии — токарь, слесарь-ремонтник, сварщик, электромонтер. В прошлом году в рамках нацпроекта бесплатно переобучились более 119 тыс. человек», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Конкретно в Тульской области с начала года подано более 140 заявлений, из них уже 85 одобрено.

Получить такую меру государственной поддержки могут женщины в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет, предпенсионеры, пенсионеры, безработные или ищущие работу граждане, ветераны СВО и члены их семей, молодежь в возрасте до 35 лет включительно и другие.

Для обучения можно выбрать любое направление из предложенных. Подробнее со списком профессий можно ознакомиться по ссылке.