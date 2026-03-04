  1. Моя Слобода
  Тулячка получила компенсацию за дублёнку, на которой после дождя появились пятна
Тулячка получила компенсацию за дублёнку, на которой после дождя появились пятна

Покупательницу не успокоил отказ продавца вернуть деньги и она пошла в суд.

Фото из архива Myslo.

В ноябре 2025 года женщина купила в магазине «Снежная королева» в ТРЦ «Макси» дублёнку за 58 581 рубль. Вскоре после покупки во время небольшого дождя на поверхности появились контрастные пятна. Женщина уверена, что это дефект товара, о котором её не предупредил продавец. 

Обратившись в магазин с просьбой вернуть деньги, она получила отказ — сотрудники посчитали случай «негарантийным». Тогда женщина подала иск в суд. 

В результате стороны все же заключили мировое соглашение: магазин вернёт покупательнице стоимость дублёнки и дополнительно выплатит 40 000 рублей компенсации за моральный ущерб и расходы. 

Автор:
сегодня, в 13:18 +5
