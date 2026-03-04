Тулячка получила компенсацию за дублёнку, на которой после дождя появились пятна

Покупательницу не успокоил отказ продавца вернуть деньги и она пошла в суд.

Фото из архива Myslo.

В ноябре 2025 года женщина купила в магазине «Снежная королева» в ТРЦ «Макси» дублёнку за 58 581 рубль. Вскоре после покупки во время небольшого дождя на поверхности появились контрастные пятна. Женщина уверена, что это дефект товара, о котором её не предупредил продавец.

Обратившись в магазин с просьбой вернуть деньги, она получила отказ — сотрудники посчитали случай «негарантийным». Тогда женщина подала иск в суд.

В результате стороны все же заключили мировое соглашение: магазин вернёт покупательнице стоимость дублёнки и дополнительно выплатит 40 000 рублей компенсации за моральный ущерб и расходы.