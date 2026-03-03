Прокуратура проверит причину схода снега с крыши дома на Металлургов в Туле

Фото прокуратуры Тульской области.

В Туле прокуратура проводит проверку по факту повреждения ограждения крыши дома № 80 на улице Металлургов из-за схода снега. Инцидент произошел вечером 1 марта.

К счастью, никто не пострадал. Как выяснилось, в 2021 году в доме делали капремонт кровли.

«4 марта прокуратурой района запланирован комиссионный выезд на место с привлечением специалистов Фонда капитального ремонта Тульской области, управляющей компании, а также подрядной организации, выполнявшей работы», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.