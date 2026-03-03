Гидрант был засыпан снегом: после гибели 5 человек в Горбачево нашли нарушения пожарной безопасности

Фото прокуратуры Тульской области.

В Плавском районе прокуратура проверила соблюдение противопожарных норм администрацией муниципального образования. Поводом послужил крупный пожар в поселке Горбачево, где погибли пять человек.

Выяснилось, что при тушении огня пожарным подразделениям пришлось столкнуться с проблемами: ближайший пожарный гидрант, расположенный на пересечении улиц Березовой, Центральной и Школьной, был занесен снегом и не имел указателей направления.

«Подвоз огнетушащих веществ осуществлялся из пожарной части», — отметили в региональной прокуратуре.

Глава администрации получил представление.