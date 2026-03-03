  1. Моя Слобода
новости
новости
Гидрант был засыпан снегом: после гибели 5 человек в Горбачево нашли нарушения пожарной безопасности

Глава администрации получил представление.

Гидрант был засыпан снегом: после гибели 5 человек в Горбачево нашли нарушения пожарной безопасности
Фото прокуратуры Тульской области.

В Плавском районе прокуратура проверила соблюдение противопожарных норм администрацией муниципального образования. Поводом послужил крупный пожар в поселке Горбачево, где погибли пять человек. 

Выяснилось, что при тушении огня пожарным подразделениям пришлось столкнуться с проблемами: ближайший пожарный гидрант, расположенный на пересечении улиц Березовой, Центральной и Школьной, был занесен снегом и не имел указателей направления. 

«Подвоз огнетушащих веществ осуществлялся из пожарной части», — отметили в региональной прокуратуре. 

Глава администрации получил представление.  

сегодня, в 14:31 0
Место
Тульская область
Прочее
прокуратура пожар погибшие проверка
