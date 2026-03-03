Дмитрий Миляев и Алексей Миллер обсудили развитие газификации и социальной инфраструктуры Тульской области

3 марта в Санкт-Петербурге в Лахта Центре состоялась рабочая встреча губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Стороны обсудили ход реализации программ газификации и догазификации Тульской области, развитие газораспределительной инфраструктуры, промышленную кооперацию и социальные проекты.

Дмитрий Миляев поблагодарил Алексея Миллера и компанию «Газпром» за качественное и всестороннее сотрудничество, а также за поддержку участников СВО.

Сегодня уровень газификации региона составляет около 86%, что превышает средний показатель по стране (75%). К 2030 году потенциальный уровень газификации Тульской области может превысить 90%.

В 2021–2025 годах по программе развития газоснабжения и газификации региона «Газпром» создал возможность перехода на сетевой газ для 6,8 тыс. домовладений в 15 муниципальных районах и четырех городских округах — Тула, Новомосковск, Алексин и Ефремов. Для этого компания построила 116 газопроводов и две газораспределительные станции (ГРС).

Кроме того, выполнена реконструкция и техническое перевооружение шести ГРС. Это повысило надежность газоснабжения потребителей и открыло возможности для подключения новых объектов в Воловском, Кимовском, Ленинском, Узловском и Ясногорском муниципальных районах, г. о. Тула и Новомосковск.

В новой программе — на 2026–2030 годы — предусмотрена газификация 167 сел, поселков и деревень. Программа активно выполняется. В Узловском районе «Газпром» построил межпоселковый газопровод к д. Хованке, заканчивает сооружение газопровода к п. Роткинскому. Ведется подготовка к строительству 44 газопроводов в Богородицком, Заокском, Каменском, Кимовском, Суворовском, Щекинском, Киреевском, Плавском, Тепло-огаревском, Узловском, Чернском районах, г. о. Тула, Алексин и Ефремов.

«Газпром» также нарастит мощности пяти ГРС. Доступ к дополнительным объемам газа получат Каменский, Куркинский районы, г. о. Тула, Алексин и Ефремов.

В газифицированных населенных пунктах продолжается догазификация. С 2021 года в Тульской области догазифицировано четыре образовательных учреждения и 11 объектов здравоохранения.

Дмитрий Миляев и Алексей Миллер обсудили программу догазификации на 2026–2030 гг. Газификация региона создает новые возможности для реализации инвестиционных проектов, развития жилищного строительства.

Дмитрий Миляев подчеркнул значимый вклад компании «Газпром в развитие спорта в Тульской области. Объекты, реализованные в регионе, дали мощный импульс развитию физкультуры и спорта и повысили качество жизни туляков. Так, с 2007 года по программе „Газпром — детям“ построены: специализированный зал спортивной гимнастики, два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами, Ледовый дворец и более 150 многофункциональных спортивных площадок. В 2024 году введён в эксплуатацию современный спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем и универсальным залом с трибунами на 2500 мест. В Тульской области обеспечивается надлежащее техническое состояние всех объектов. На них регулярно проводятся всероссийские и региональные соревнования.

Отдельным направлением взаимодействия остаётся промышленная кооперация. «Тяжпромарматура», завод «Мехмаш», АО «Газстройдеталь», компания «Энергомаш», ООО «Крон» и ряд других тульских предприятий являются поставщиками продукции для ПАО «Газпром». «Газпром» и Тульская область успешно реализуют дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции региона для нужд компании. Например, налажено производство из отечественных материалов гибких насосно-компрессорных труб — они применяются при строительстве и ремонте нефтяных и газовых скважин. Выпускаются гибкие полимерные армированные трубы — их использование значительно сокращает сроки ремонтов распределительных газопроводов.

В 2026 году литейный комплекс «Газпрома» в Тульской области начнет серийный выпуск турбинных лопаток — ключевого и самого сложного элемента газовых турбин. Высокотехнологичное специализированное предприятие введено в эксплуатацию в октябре 2025 года. Тульская область обеспечила благоприятные условия для реализации проекта.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в интересах жителей Тульской области.