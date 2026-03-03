В школах введут обязательный устный экзамен по истории для 9-х классов

Новая форма станет допуском к государственной итоговой аттестации и будет проходить до начала ОГЭ.

С 2027/28 учебного года в российских школах появится обязательный устный экзамен по истории для учеников 9-х классов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению под председательством Владимира Мединского.

«Это устный экзамен для всех школьников, который будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе–апреле», — отметил глава ведомства.

По его словам, задания подготовят на основе единых государственных учебников истории. Для 11-классников экзамен по истории останется предметом по выбору для поступления в вузы.