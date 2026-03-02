  1. Моя Слобода
В Туле опекун скрыла ребенка от матери: тульские приставы просят помочь в поисках Арсения Корниенкова

Объявлен розыск мальчика.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области распространило информацию о розыске Арсения Корниенкова 10.11.2021 года рождения. 

«Мальчика скрывает бывший опекун — Анисимова Ольга Александровна, 18.10.1973 г. р. В соответствии с исполнительным документом Анисимова О. А. обязана вернуть Арсения Корниенкова его матери, однако всячески уклоняется от исполнения решения суда и скрывает ребенка. На данный момент местонахождение мальчика не установлено», — гласит ориентировка.

По данным УФССП, Анисимова может передвигаться на автомобиле Lexus RX, госномер А 520 ОА 799.

Судебные приставы объявили исполнительный розыск ребенка и его бывшего опекуна.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Арсения Корниенкова, звоните по телефонам: 8 (4872) 24-75-01, 8 980 720-10-31.

Круглосуточно принимает информацию дежурная часть УФССП России по Тульской области: 8 (4872) 56-35-40.

