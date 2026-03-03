  1. Моя Слобода
Снежная, холодная и темная: синоптики рассказали, какой была зима в Тульской области

Солнце светило в два раза меньше обычного.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области минувшей зимой было необычайно мало солнца и много снега. 

Среднесуточная температура составила всего минус 2,5 градуса, что на 3 градуса выше обычной зимней нормы. Зато осадков выпало почти вдвое больше, чем положено — 48 миллиметров вместо обычных 44. Больше половины месяца солнце почти не появлялось: всего 17 часов вместо 34.

Следующие месяцы принесли новые сюрпризы. Январь 2026 года оказался самым холодным за последние годы: средняя температура опустилась до минус 10,6 градусов, что на 4 градуса ниже нормы. Осадков выпало 89 мм — почти в два раза больше обычного. Зато солнце, наконец, светило чуть дольше: 57 часов против средних 45.

Февраль подтвердил тенденцию. Средняя температура вновь ушла в минус, достигнув минус 9,3 градуса, что на 3 градуса ниже нормы. Февраль принес почти рекордные 85 мм, превзойдя даже прошлый год и установив своеобразный локальный рекорд за последние десятилетия.

Хотя зиму нельзя назвать рекордной по температуре, она вошла в историю Тульской области самыми высокими показателями влажности и количеством осадков. Высота снежного покрова достигла исторических значений — 75 сантиметров, превысив предыдущий рекорд 1999 года (68 см).

Фотограф:
сегодня, в 09:30 +1
