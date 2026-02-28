Дань памяти героям современности: Николай Воробьев посетил мемориал, посвященный участникам СВО в Плавске

Вместе с депутатом Тульской областной Думы, заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Тульской областной Думе Галиной Алешиной, главой муниципального образования, секретарём Местного отделения «Единой России» Андреем Гарифзяновым, депутатом муниципального Собрания, ветераном СВО, участником проекта «Герой 71» Далерходжаном Алиакбаровым и ветераном СВО, кавалером ордена Мужества Александром Поляковым, Николай Юрьевич возложил цветы к скульптуре участника специальной военной операции.

Сенатор подчеркнул важность создания данного мемориала и его символическое расположение, которое образует единый ансамбль со Свято-Сергиевским храмом и мемориалом, посвящённым событиям Великой Отечественной войны. Он отметил, что преемственность поколений и связь героического прошлого с настоящим особенно актуальны сегодня, это основа для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

«За короткое время этот мемориал стал местом памяти и гордости для всех нас, напоминая о героизме и мужестве наших соотечественников. Мы должны помнить о подвигах тех, кто сегодня защищает нашу Родину, нашу страну», - подчеркнул сенатор.

Мемориал был возведен в 2025 году по инициативе семей плавчан-участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. По поручению Губернатора в рамках народной программы и при поддержке партии «Единая Россия» в регионе активно ведется работа по патриотическому воспитанию, в том числе по возведению объектов культурного и исторического наследия.