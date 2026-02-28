Сладкоежке из Богородицка грозит 2 года колонии за кражу шоколадок

В Богородицке местный житель обвиняется в краже, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Следствием установлено, что 1 ноября 2025 года обвиняемый находился в торговом зале магазине «Пятерочка». Мужчина стащил с полок 18 плиток шоколада, спрятал их под куртку и ушел, не заплатив за товар. Ущерб составил 2 829 рублей.

Стражи порядка, изучив камеры видеонаблюдения, задержали мужчину в кратчайшие сроки. Он признал вину, дело направлено в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.