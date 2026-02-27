Туляк через суд вернул более 150 тысяч рублей за неполученный товар

Туляк обратился в управление Роспотребнадзора с жалобой на ООО «ДОМОК». Между покупателем и организацией был заключен договор поставки товара стоимостью 61 343 рубля. Туляк внес предоплату, но в установленный договором срок товар не поступил.

Покупатель отправил продавцу письменную претензию с требованием возврата денег, однако продавец добровольно требования не выполнил. В связи с этим покупатель обратился в Роспотребнадзор с просьбой защитить его права в суде.

В итоге суд принял решение расторгнуть договор, взыскать с ООО «ДОМОК» уплаченную предоплату, неустойку за просрочку выполнения требований покупателя, судебные расходы, штраф и компенсацию морального вреда. Общая сумма взыскания составила 157 024 рубля.

Решение суда вступило в законную силу.