  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк через суд вернул более 150 тысяч рублей за неполученный товар - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляк через суд вернул более 150 тысяч рублей за неполученный товар

Компания проигнорировала требование о возврате средств.

Туляк через суд вернул более 150 тысяч рублей за неполученный товар

Туляк обратился в управление Роспотребнадзора с жалобой на ООО «ДОМОК». Между покупателем и организацией был заключен договор поставки товара стоимостью 61 343 рубля. Туляк внес предоплату, но в установленный договором срок товар не поступил.

Покупатель отправил продавцу письменную претензию с требованием возврата денег, однако продавец добровольно требования не выполнил. В связи с этим покупатель обратился в Роспотребнадзор с просьбой защитить его права в суде.

В итоге суд принял решение расторгнуть договор, взыскать с ООО «ДОМОК» уплаченную предоплату, неустойку за просрочку выполнения требований покупателя, судебные расходы, штраф и компенсацию морального вреда. Общая сумма взыскания составила 157 024 рубля.

Решение суда вступило в законную силу. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
компенсация Роспотребнадзор
Погода в Туле 27 февраля: мокро, ветрено и до +2
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 27 февраля: мокро, ветрено и до +2
сегодня, в 07:00, 120 966 3
В Тульской области 18 мостов могут оказаться в зоне подтопления весной
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 18 мостов могут оказаться в зоне подтопления весной
сегодня, в 09:31, 35 1035 0
На пр. Ленина водитель решил взгромоздиться на пешеходный переход
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил взгромоздиться на пешеходный переход
вчера, в 20:17, 50 1921 5
Тульскую птицефабрику оштрафовали на две тысячи за вредные выбросы в атмосферу
Жизнь Тулы и области
Тульскую птицефабрику оштрафовали на две тысячи за вредные выбросы в атмосферу
сегодня, в 10:46, 25 730 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области 4 марта завоют сирены
В Тульской области 4 марта завоют сирены

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.