В Тульской области 4 марта завоют сирены

Это будет техническая проверка.

4 марта с 10.00 до 12.00 по всей России пройдет проверка системы оповещения.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит, чтобы оценить готовность технических средств к работе в чрезвычайных ситуациях.

Поводов для беспокойства нет.