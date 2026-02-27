  1. Моя Слобода
новости
новости
В Тульской области 4 марта завоют сирены

Это будет техническая проверка.

В Тульской области 4 марта завоют сирены

4 марта с 10.00 до 12.00 по всей России пройдет проверка системы оповещения.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит, чтобы оценить готовность технических средств к работе в чрезвычайных ситуациях.

Поводов для беспокойства нет. 

 

сегодня, в 13:01 −3
Место
Тульская область
Прочее
сирена проверка оповещение
