В Тульской области 4 марта завоют сирены

4 марта с 10.00 до 12.00 по всей России пройдет проверка системы оповещения.
Сигнал «Внимание всем!» прозвучит, чтобы оценить готовность технических средств к работе в чрезвычайных ситуациях.
Поводов для беспокойства нет.
Это будет техническая проверка.
