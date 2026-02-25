Туляки из дома на ул. 9 Мая: «Наш двор УК не чистила ни разу этой зимой»

В редакцию Myslo обратились жители пятиэтажки № 14 по ул. 9 Мая.

«УК „Слободка“ с начала зимы не убирала ни разу территорию во дворе. Пройти невозможно, только если на танке проехать. Звонки в УК не помогают: либо не берут трубки, либо говорят, что на неделе уберут, но всё делается только на словах. Писали обращения Илье Беспалову, в ГЖИ, на „Открытый регион 71“, „Госуслуги. Дом“, непосредственно в УК „Слободка“. Ничего не помогает», — рассказала жительница дома Анастасия.

Так, на обращение от 14 февраля женщина получила от ГЖИ Тульской области ответ. В нем говорится, что управлением по административно-техническому надзору администрации Тулы в адрес ООО «Слободка» выдано предписание по факту выявленных нарушений: в части уборки придомовой территории и удаления сосулек. Контролировать исполнение предписания должно было УАТН г. Тулы.

Кто и что контролировал — осталось неясным.