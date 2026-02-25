  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки из дома на ул. 9 Мая: «Наш двор УК не чистила ни разу этой зимой» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляки из дома на ул. 9 Мая: «Наш двор УК не чистила ни разу этой зимой»

Жалобы во всевозможные инстанции не решают проблему от слова «совсем».

Туляки из дома на ул. 9 Мая: «Наш двор УК не чистила ни разу этой зимой»

В редакцию Myslo обратились жители пятиэтажки № 14 по ул. 9 Мая.

«УК „Слободка“ с начала зимы не убирала ни разу территорию во дворе. Пройти невозможно, только если на танке проехать. Звонки в УК не помогают: либо не берут трубки, либо говорят, что на неделе уберут, но всё делается только на словах. Писали обращения Илье Беспалову, в ГЖИ, на „Открытый регион 71“, „Госуслуги. Дом“, непосредственно в УК „Слободка“. Ничего не помогает», — рассказала жительница дома Анастасия. 

photo_2026-02-25_13-57-21.jpg

Так, на обращение от 14 февраля женщина получила от ГЖИ Тульской области ответ. В нем говорится, что управлением по административно-техническому надзору администрации Тулы в адрес ООО «Слободка» выдано предписание по факту выявленных нарушений: в части уборки придомовой территории и удаления сосулек. Контролировать исполнение предписания должно было УАТН г. Тулы. 

photo_2026-02-25_13-57-20.jpg

Кто и что контролировал — осталось неясным.

MySlo.ru
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:23 −1
Другие статьи по темам
Событие
уборка снега ЖКХ
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
Жизнь Тулы и области
Начальником Плавского следственного отдела стал Гаджибала Абасов
сегодня, в 08:00, 89 2325 -20
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
Жизнь Тулы и области
«Хартия» объяснила нарушение сроков вывоза мусора в Туле
сегодня, в 09:22, 85 3367 -3
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 февраля: мокрый снег, ветер и оттепель
сегодня, в 07:00, 92 1335 5
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
Жизнь Тулы и области
До оттепели далеко? В Тульской области еще держатся метровые сугробы
сегодня, в 15:13, 44 1344 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Кимовске полицейские задержали наркодельца: мужчина варил для друзей «каши» из каннабиса
В Кимовске полицейские задержали наркодельца: мужчина варил для друзей «каши» из каннабиса
В парке «Патриот-Тула» Дмитрий Миляев открыл выставку «Мы знаем, за что сражаемся»
В парке «Патриот-Тула» Дмитрий Миляев открыл выставку «Мы знаем, за что сражаемся»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.