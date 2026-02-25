  1. Моя Слобода
Туляки жалуются: крыша дома на Красноармейском проспекте протекает, а УК бездействует

Жильцы отчаялись и не знают, как воздействовать на коммунальщиков.

Туляки жалуются: крыша дома на Красноармейском проспекте протекает, а УК бездействует
Фото читателя Myslo.

В Туле жители дома № 23 на Красноармейском проспекте пожаловались на неудовлетворительную работу управляющей компании «Эталон». Крыша дома протекает, из-за чего у нескольких собственников затопило квартиры.

«УК ничего не делает, не чинит, оперирует тем, что сейчас делать ничего невозможно, и, ко всему прочему, в этом году у нас по плану ремонт всей крыши. Скоро потеплеет, таяние снега усилится, что может привести к новым подтоплениям», — написала Myslo Ирина Логвинова.

Жильцы отчаялись и уже не знают, как воздействовать на управляющую компанию.

