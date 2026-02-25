С 1 марта в Туле вырастут соцвыплаты для пенсионеров и семей с детьми

Пожилые люди, семьи с детьми и новоиспечённые инвалиды получат увеличенные пособия и пенсии.

Фото из архива MySlo.

С 1 марта 2026 года изменятся правила начисления социальных выплат. Для семей с детьми алименты теперь будут учитываться по средней зарплате региона при расчёте единого пособия. Размер выплат зависит от числа детей: один ребёнок — 25%, двое — 33,3%, трое и больше — 50% от дохода алиментщика. Каждый трудоспособный член семьи должен иметь доход не меньше восьми МРОТ за год, исключение — пенсионеры и люди с инвалидностью.

Пенсионеры старше 80 лет и новые инвалиды первой группы получат удвоенную фиксированную часть пенсии — 19 169 рублей 38 копеек. Социальные пенсии на повышение не влияют.