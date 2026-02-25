Тульские студенты, пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно посетить театры и музеи

Для этого нужен цифровой ID в MAX.

Фото Алексея Пирязева.

С 22 февраля по 1 марта льготные категории граждан (инвалиды, студенты, многодетные семьи, пенсионеры) смогут бесплатно или по скидке посещать учреждения культуры по всей России. Достаточно предъявить цифровой ID в мессенджере MAX.

В акции участвуют музеи, театры, концертные залы и другие культурные площадки. Цель мероприятия — популяризация культурных традиций и поощрение активного досуга среди семей и молодежи.

Министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что инициатива направлена на сближение поколений и приобщение молодежи к искусству и истории. Воспользоваться привилегией можно, предъявив QR-код цифрового паспорта на входе в учреждение.

Полный список акций опубликован на портале «Культура.РФ» в разделе «Культура по MAХимуму» и на ресурсах региональных департаментов культуры.

Участники акции, посетившие наибольшее количество учреждений культуры, получат ценные призы. Для этого нужно сфотографировать достопримечательности внутри учреждения и отправить снимок в чат-бот «Культура по MAXимуму», который заработает с 25 февраля.