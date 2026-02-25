  1. Моя Слобода
Министр ЖКХ Олег Дючков поручил усилить контроль за вывозом мусора в условиях снегопадов

Приоритетная задача — оперативно отрабатывать жалобы жителей.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

24 февраля под председательством министра жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олега Дючкова прошло экстренное совещание в формате видео-конференц-связи. Участниками встречи стали главы администраций муниципальных образований и региональные операторы по обращению с ТКО. Главной темой обсуждения стала логистика вывоза отходов в условиях разгула стихии.

В связи с сохранением сложных погодных условий (обильные осадки, гололед и снежные наносы) все службы жизнеобеспечения региона переведены на усиленный режим работы. Ключевой проблемой, требующей незамедлительного решения, остается затрудненный проезд спецтехники к контейнерным площадкам, что влечет за собой сбои в графике вывоза мусора.

В ходе совещания министр акцентировал внимание на необходимости слаженной работы Единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) и операторов ТКО. Приоритетная задача — оперативно отрабатывать жалобы жителей и в первую очередь наладить вывоз отходов с тех площадок, где мусор не вывозился более трех суток из-за снежных заносов.

Муниципалитетам рекомендовано привлекать дополнительную спецтехнику для расчистки дорог и сопровождения мусоровозов, чтобы обеспечить им беспрепятственный доступ к местам сбора отходов.

Министерство жилищного хозяйства и благоустройства держит ситуацию с вывозом ТКО на ежедневном контроле.

сегодня, в 09:55 −8
