В Тульскую область приедут более 700 учителей физкультуры со всей страны

Об этом стало известно на заседании оргкомитета Всероссийского съезда учителей физкультуры, который состоялся в Москве.

В Тульскую область приедут более 700 учителей физкультуры со всей страны
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Мероприятие провели глава Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Миляев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

– Мы продолжаем активную подготовку к съезду. Уверен, что это мероприятие послужит новым этапом развития детско-юношеского спорта, поддержки педагогов и наставников. Съезд должен стать площадкой для обсуждения развития физкультуры как школьного предмета и внедрения в школах модулей по разным видам спорта. Мероприятие такого масштаба состоится впервые, – отметил Сергей Кравцов. 

Михаил Дегтярев рассказал о формировании спортивной и деловой программы съезда.

– Идею собрать на одной площадке профильных учителей со всей страны, представителей власти, общероссийских спортивных федераций, олимпийских чемпионов и экспертов одобрил президент Владимир Владимирович Путин на международном форуме «Россия - спортивная держава» в Самаре. С 18 по 22 мая Тульская область примет более 700 учителей физкультуры, – сказал глава Минспорта. 

Дмитрий Миляев поблагодарил Сергея Кравцова и Михаила Дегтярева за право проведения съезда в Тульской области и выразил уверенность в том, что благодаря консолидации опыта членов оргкомитета программа будет наполнена глубокими деловыми и культурными смыслами:

– Важнейшим фактором здесь станет активная включенность экспертов комиссии Госсовета, спортивных федераций и наших партнеров. Вместе мы обладаем всеми необходимыми компетенциями, чтобы воплотить этот амбициозный проект в жизнь, – резюмировал тульский губернатор.

Мероприятие состоится в Алексинском районе, в парк-отеле «Шахтер». Ожидается, что на съезд приедут более 1000 участников из 89 регионов страны. Правительство Тульской области организует для них культурную и спортивную программу.

сегодня, в 20:18 0
