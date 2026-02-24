Трасса Быковка — Богородицк станет ключевой в дорожном ремонте Тульской области в 2026 году

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В 2026 году с апреля по октябрь в Тульской области планируется привести в порядок 103 км автомобильных дорог.

Ключевым объектом ремонта станет региональная трасса Быковка — Богородицк в Киреевском районе длиной более 15 километров, рассказал в соцсетях губернатор Дмитрий Миляев.

Работы начнутся в апреле и завершатся к октябрю. Специалистам предстоит заменить дорожное покрытие, обустроить съезды и укрепить обочины. На завершающем этапе нанесут новую дорожную разметку.

Трасса обеспечивает транспортную связь города Киреевска с селом Дедилово, подъезд к населенному пункту Черная Грязь и выход на М-4 «Дон».