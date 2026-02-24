  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тула заняла 5-е место в рейтинге патриотических маршрутов февраля - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тула заняла 5-е место в рейтинге патриотических маршрутов февраля

Рейтинг подготовил сервис путешествий ТВИЛ.

Тула заняла 5-е место в рейтинге патриотических маршрутов февраля
Фото из архива Myslo.

По данным компании, интерес к маршрутам вырос в период празднования День защитника Отечества. В этом году 23 февраля выпало на понедельник, благодаря чему россияне получили три выходных дня и возможность отправиться в короткое путешествие по городам.

«Тула заняла пятое место среди самых популярных патриотических направлений февраля», — отметили в пресс-службе сервиса. Средняя стоимость проживания в оружейной столице составила около 3700 рублей за ночь, а средняя продолжительность поездки — три дня.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург со средней ценой 3135 рублей за ночь и продолжительностью отдыха четыре дня. Вторую строчку заняла Москва (4632 рубля за ночь, три дня), третью — Калининград (3292 рубля за ночь, четыре дня). Также в десятку вошли Нижний Новгород, Севастополь, Волгоград, Псков, Новороссийск и Рязань. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 13:19 0
Другие статьи по темам
Событие
23 февраля
Прочее
Тула заняла 5-е место в рейтинге патриотических маршрутов февраля
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
Жизнь Тулы и области
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
сегодня, в 08:57, 151 3200 2
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
сегодня, в 07:00, 52 1412 5
26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области
Жизнь Тулы и области
26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области
сегодня, в 10:42, 45 1057 -14
Возвращение легенды: Камила Валиева провела мастер-класс для детей на Губернском катке в Туле
Жизнь Тулы и области
Возвращение легенды: Камила Валиева провела мастер-класс для детей на Губернском катке в Туле
сегодня, в 12:15, 43 3692 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Трасса Быковка — Богородицк станет ключевой в дорожном ремонте Тульской области в 2026 году
Трасса Быковка — Богородицк станет ключевой в дорожном ремонте Тульской области в 2026 году
В Плавском районе Skoda влетела в попутную фуру: два человека пострадали
В Плавском районе Skoda влетела в попутную фуру: два человека пострадали

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.