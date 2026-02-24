Тула заняла 5-е место в рейтинге патриотических маршрутов февраля

Фото из архива Myslo.

По данным компании, интерес к маршрутам вырос в период празднования День защитника Отечества. В этом году 23 февраля выпало на понедельник, благодаря чему россияне получили три выходных дня и возможность отправиться в короткое путешествие по городам.

«Тула заняла пятое место среди самых популярных патриотических направлений февраля», — отметили в пресс-службе сервиса. Средняя стоимость проживания в оружейной столице составила около 3700 рублей за ночь, а средняя продолжительность поездки — три дня.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург со средней ценой 3135 рублей за ночь и продолжительностью отдыха четыре дня. Вторую строчку заняла Москва (4632 рубля за ночь, три дня), третью — Калининград (3292 рубля за ночь, четыре дня). Также в десятку вошли Нижний Новгород, Севастополь, Волгоград, Псков, Новороссийск и Рязань.