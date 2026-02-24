  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области

Речь будет адресована тулякам.

26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области

В четверг, 26 февраля, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев представит ежегодное послание о положении дел в регионе. Глава региона подведет итоги и обозначит планы развития области.

Мероприятие пройдет в атриуме Тульского кремля. Приглашены члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы РФ, члены правительства Тульской области, участники СВО, члены молодежного парламента региона, представители СМИ и общественности.

Прямая трансляция выступления главы региона будет доступна на телеканалах «Первый Тульский», «Россия 24», в группе правительства в соцсети «ВКонтакте» и на портале правительства Тульской области. Начало в 12.00.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:42 −14
Другие статьи по темам
Событие
послание
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тульская область
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
Жизнь Тулы и области
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
сегодня, в 08:57, 151 3200 2
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
сегодня, в 07:00, 52 1412 5
Возвращение легенды: Камила Валиева провела мастер-класс для детей на Губернском катке в Туле
Жизнь Тулы и области
Возвращение легенды: Камила Валиева провела мастер-класс для детей на Губернском катке в Туле
сегодня, в 12:15, 43 3692 5
Родители стали реже называть детей именем Макс
Жизнь Тулы и области
Родители стали реже называть детей именем Макс
сегодня, в 10:51, 42 1213 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Родители стали реже называть детей именем Макс
Родители стали реже называть детей именем Макс
Тулячки успешно выступили на чемпионате ЦФО по эстетической гимнастике
Тулячки успешно выступили на чемпионате ЦФО по эстетической гимнастике

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.