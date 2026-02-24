26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области

В четверг, 26 февраля, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев представит ежегодное послание о положении дел в регионе. Глава региона подведет итоги и обозначит планы развития области.

Мероприятие пройдет в атриуме Тульского кремля. Приглашены члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы РФ, члены правительства Тульской области, участники СВО, члены молодежного парламента региона, представители СМИ и общественности.

Прямая трансляция выступления главы региона будет доступна на телеканалах «Первый Тульский», «Россия 24», в группе правительства в соцсети «ВКонтакте» и на портале правительства Тульской области. Начало в 12.00.