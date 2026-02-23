  1. Моя Слобода
Тульским военнослужащим передали подарки к Дню защитника Отечества

А еще региональную награду — медаль «Доблесть и Слава».

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В преддверии Дня защитника Отечества по поручению губернатора Дмитрия Миляева тульским военнослужащим в Курской и Запорожской областях, Донецкой Народной Республике и в воинской части под Тулой вручили региональную награду — медаль «Доблесть и Слава». Ей награждаются бойцы, в отношении которых поступили «Почетные письма на Родину», подписанные командиром воинской части.

lp6ortp84ig5v6agvtvli1l1yyr92ati.jpg

Награды бойцам передали первый заместитель губернатора — председатель правительства Михаил Пантелеев, заместитель губернатора Владимир Цибульский, министр по региональной безопасности Анатолий Максиков и министр внутренней политики и развития местного самоуправления Дмитрий Ярцев.

1yco71v0hy29qihz23kh9g037lekv1dl.jpg

Также от имени главы региона они передали тулякам, выполняющим боевые задачи в Запорожской области, на Курском и Херсонском направлениях, Донецкой и Луганской Народных Республиках, подарочные наборы и гуманитарный груз, сформированный по их просьбам. В его состав вошли средства РЭБ и связи, квадрокоптеры, строительные материалы, генераторы, спальные мешки, продукты питания и многое другое. 

Кроме того, на прошлой неделе представители тульского бизнеса направили в зону проведения спецоперации более двух тонн товаров и оборудования. 

