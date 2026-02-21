«Замерзаю я, в поле, ноги не идут»: отряд «ЛизаАлерт» спас пенсионера в Ясногорском районе

Мужчина упал в снег и не мог дойти до дома через поле.

Фото волонтеров «ЛизаАлерт».

Волонтеры «ЛизаАлерт» спасли 76-летнего Юрия Маслова в Ясногорском районе. Пенсионер вышел из автобуса, пошёл в сторону своей деревни через поле и заблудился.

Заряда телефона хватило всего на один звонок в ЕДДС, и телефон выключился. Связаться с мужчиной и уточнить его местоположение было невозможно.

Получив сигнал бедствия, координаторы «ЛизыАлерт» запустили поисковую операцию. Несколько групп добровольцев и сотрудников МЧС, вооружившись необходимыми инструментами, отправились на местность. Работа осложнялась сложной погодой: густой снег, холодный ветер и мороз существенно замедлили продвижение.

В 4 часа утра один из отрядов нашел пенсионера, лежащего без сознания в снегу. Мужчина был крайне истощен и нуждался в срочной помощи. Медленно, преодолевая глубокий снег, спасатели перенесли его на носилках к ближайшей дороге, где ждали врачи скорой помощи.

Медики диагностировали у пенсионера переохлаждение организма.

Волонтеры призывают читателей быть внимательными к пожилым родственникам, следить за их здоровьем и безопасностью.