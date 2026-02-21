«Замерзаю я, в поле, ноги не идут»: отряд «ЛизаАлерт» спас пенсионера в Ясногорском районе

Волонтеры «ЛизаАлерт» спасли 76-летнего Юрия Маслова в Ясногорском районе. Пенсионер вышел из автобуса, пошёл в сторону своей деревни через поле и заблудился.
Заряда телефона хватило всего на один звонок в ЕДДС, и телефон выключился. Связаться с мужчиной и уточнить его местоположение было невозможно.
Получив сигнал бедствия, координаторы «ЛизыАлерт» запустили поисковую операцию. Несколько групп добровольцев и сотрудников МЧС, вооружившись необходимыми инструментами, отправились на местность. Работа осложнялась сложной погодой: густой снег, холодный ветер и мороз существенно замедлили продвижение.
В 4 часа утра один из отрядов нашел пенсионера, лежащего без сознания в снегу. Мужчина был крайне истощен и нуждался в срочной помощи. Медленно, преодолевая глубокий снег, спасатели перенесли его на носилках к ближайшей дороге, где ждали врачи скорой помощи.
Медики диагностировали у пенсионера переохлаждение организма.
Волонтеры призывают читателей быть внимательными к пожилым родственникам, следить за их здоровьем и безопасностью.