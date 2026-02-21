  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Замерзаю я, в поле, ноги не идут»: отряд «ЛизаАлерт» спас пенсионера в Ясногорском районе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Замерзаю я, в поле, ноги не идут»: отряд «ЛизаАлерт» спас пенсионера в Ясногорском районе

Мужчина упал в снег и не мог дойти до дома через поле.

«Замерзаю я, в поле, ноги не идут»: отряд «ЛизаАлерт» спас пенсионера в Ясногорском районе
Фото волонтеров «ЛизаАлерт».

Волонтеры «ЛизаАлерт» спасли 76-летнего Юрия Маслова в Ясногорском районе. Пенсионер вышел из автобуса, пошёл в сторону своей деревни через поле и заблудился.

Заряда телефона хватило всего на один звонок в ЕДДС, и телефон выключился. Связаться с мужчиной и уточнить его местоположение было невозможно.

Получив сигнал бедствия, координаторы «ЛизыАлерт» запустили поисковую операцию. Несколько групп добровольцев и сотрудников МЧС, вооружившись необходимыми инструментами, отправились на местность. Работа осложнялась сложной погодой: густой снег, холодный ветер и мороз существенно замедлили продвижение.

nQst_mOfcwEK6bWBwNr2hifxxLJD6jPMqpV5NcMZGj2ko0O5201kItx0IbSSSipnlVaztn2_VWAxsCPDIayt82PY.jpg

В 4 часа утра один из отрядов нашел пенсионера, лежащего без сознания в снегу. Мужчина был крайне истощен и нуждался в срочной помощи. Медленно, преодолевая глубокий снег, спасатели перенесли его на носилках к ближайшей дороге, где ждали врачи скорой помощи.

Медики диагностировали у пенсионера переохлаждение организма. 

Волонтеры призывают читателей быть внимательными к пожилым родственникам, следить за их здоровьем и безопасностью.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:25 +4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
МЧС спасение волонтеры ЛизаАлерт
Мобильных операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ
Жизнь Тулы и области
Мобильных операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ
сегодня, в 17:18, 131 1113 -16
Погода в Туле 21 февраля: небольшой снег и до -6 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 февраля: небольшой снег и до -6 градусов
сегодня, в 09:00, 198 2629 3
В Тульской области стартовал «Снежный субботник»
Жизнь Тулы и области
В Тульской области стартовал «Снежный субботник»
сегодня, в 12:19, 56 2263 -21
Депутаты-единороссы Тульской гордумы приняли участие в «Снежном субботнике»
Жизнь Тулы и области
Депутаты-единороссы Тульской гордумы приняли участие в «Снежном субботнике»
сегодня, в 18:20, 55 908 -18

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Студенты ТулГУ почтили память милиционера и партизана Сергея Козырева
Студенты ТулГУ почтили память милиционера и партизана Сергея Козырева
Депутаты-единороссы Тульской гордумы приняли участие в «Снежном субботнике»
Депутаты-единороссы Тульской гордумы приняли участие в «Снежном субботнике»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.