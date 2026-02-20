Студенты ТулГУ почтили память милиционера и партизана Сергея Козырева

Фото: vk.ru/stimul_tulgu

Накануне на лыжероллерной базе «Веденино» собралось порядка 60 любителей спорта, которые приняли участие в традиционном лыжном походе спортклуба ТулГУ, посвященного памяти героя-партизана Сергея Козырева.

Мероприятие началось с торжественного митинга, после которого спортсмены прошли к обелиску, установленному на месте гибели героя-милиционера. Цветы к месту расстрела Сергея Козырева возложил сотрудник УMВД России по Тульской области – капитан полиции Дмитрий Кузнецов.

После возвращения на место старта участников лыжного похода уже ждала полевая кухня с горячим чаем. В походе также приняли участие активисты «Молодой гвардии Единой России» и волонтерской роты.