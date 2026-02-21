Депутаты-единороссы Тульской гордумы приняли участие в «Снежном субботнике»

Депутаты Тульской городской Думы от фракции «Единая Россия», администрация города, активные жители вслед за главой региона Дмитрием Миляевым поддержали инициативу «Молодой гвардии» «Единой России» и присоединились к уборке снега.

В областной столице работы велись на пяти общественных пространствах в разных округах и на улицах города. Расчищены территории порядка 400 общеобразовательных учреждений, спортивных школ и учреждений культуры. Жители и представители управляющих компаний приводили в порядок свои дворы.

Активисты МГЕР во главе с депутатом Павлом Астафьевым трудились в разных округах Тулы. Участников обеспечили необходимым инвентарем и организовали на площадках развлекательную программу и угощение чаем и блинами в честь Масленицы.

– Пока на улицах города усиленно работают коммунальные службы, туляки объединились, чтобы убрать снег после рекордного снегопада. Спасибо всем, кто сегодня трудился на «Снежном субботнике». Никакая непогода не страшна, если мы вместе! – подчеркнула первый заместитель председателя Тульской гордумы Анастасия Дементьева.

– Благодаря совместной работе удалось очистить улицы и скверы от снега и сделать город более комфортным и безопасным для прогулок. Благодарю всех, кто не остался в стороне и внес свой вклад в общее дело! – отметил первый зампред Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.