Мобильных операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «О связи», согласно которым операторы обязаны прекращать работу своих сетей по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ), пишет ТАСС.

Конкретные ситуации, при которых потребуется отключение связи, будут прописаны в нормативных актах.

Закон освобождает операторов от ответственности за перебои в обслуживании, если они связаны с требованиями ФСБ. Изначально законопроект подразумевал, что отключение будет производиться по запросу ФСБ, но ко второму чтению формулировка была изменена на «требование», что придаёт процессу официальный и обязательный характер.