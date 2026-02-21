  1. Моя Слобода
Мобильных операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ

Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Мобильных операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «О связи», согласно которым операторы обязаны прекращать работу своих сетей по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ), пишет ТАСС

Конкретные ситуации, при которых потребуется отключение связи, будут прописаны в нормативных актах.

Закон освобождает операторов от ответственности за перебои в обслуживании, если они связаны с требованиями ФСБ. Изначально законопроект подразумевал, что отключение будет производиться по запросу ФСБ, но ко второму чтению формулировка была изменена на «требование», что придаёт процессу официальный и обязательный характер.

сегодня, в 17:18 −5
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
мобильная связь операторы фсб
Электрики «Россети» приехали на снегоходе и восстановили свет в селе Куркинского района
Электрики «Россети» приехали на снегоходе и восстановили свет в селе Куркинского района

