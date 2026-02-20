  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Роспотребнадзор выявил более 980 нарушений маркировки товаров в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Роспотребнадзор выявил 980 нарушений маркировки товаров в Тульской области

Специалисты направили в суд 150 исков.

Роспотребнадзор выявил 980 нарушений маркировки товаров в Тульской области
Фото из архива Myslo.

В 2025 году специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области промониторили работу торговых сетей региона на предмет соблюдения правил маркировки товаров.

Анализ данных Государственной информационной системы мониторинга товаров (ГИС МТ) выявил 980 магазинов, допускающих нарушения при продаже товаров:

  • Продажа товаров с просроченным сроком годности.
  • Реализация товаров без регистрации в системе маркировки.
  • Использование одного и того же кода маркировки для разных партий товара.
  • Нарушение правил работы кассовых аппаратов.
  • Предоставление недостоверных сведений в систему маркировки.
  • Превышение установленных цен.

«В течение 2025 года в суд направлено 150 исков о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей, из которых 108 рассмотренных удовлетворены», — отметили в региональном ведомстве. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:02 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Роспортебнадзор товары маркировка
Погода в Туле 20 февраля: небольшой снег и до восьми градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 февраля: небольшой снег и до восьми градусов мороза
сегодня, в 07:00, 96 1275 6
За ночь в Тульской области выросли метровые сугробы
Жизнь Тулы и области
За ночь в Тульской области выросли метровые сугробы
сегодня, в 10:15, 63 1993 1
Наталья Аникина предложила провести массовую акцию по расчистке дворов от снега
Жизнь Тулы и области
Наталья Аникина предложила провести массовую акцию по расчистке дворов от снега
вчера, в 20:10, 165 5044 -34
В Туле припаркованный возле путей автомобиль перекрыл движение трамваев
Жизнь Тулы и области
В Туле припаркованный возле путей автомобиль перекрыл движение трамваев
сегодня, в 09:20, 43 2086 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Обрушение крыши дома в Щекино: восстановление находится в завершающей стадии
Обрушение крыши дома в Щекино: восстановление находится в завершающей стадии
За ночь в Тульской области выросли метровые сугробы
За ночь в Тульской области выросли метровые сугробы

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.