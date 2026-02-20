Роспотребнадзор выявил 980 нарушений маркировки товаров в Тульской области

Фото из архива Myslo.

В 2025 году специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области промониторили работу торговых сетей региона на предмет соблюдения правил маркировки товаров.

Анализ данных Государственной информационной системы мониторинга товаров (ГИС МТ) выявил 980 магазинов, допускающих нарушения при продаже товаров:

Продажа товаров с просроченным сроком годности.

Реализация товаров без регистрации в системе маркировки.

Использование одного и того же кода маркировки для разных партий товара.

Нарушение правил работы кассовых аппаратов.

Предоставление недостоверных сведений в систему маркировки.

Превышение установленных цен.

«В течение 2025 года в суд направлено 150 исков о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей, из которых 108 рассмотренных удовлетворены», — отметили в региональном ведомстве.