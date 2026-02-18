Завод «Штамп» предложил тулякам почти 170 вакансий со средней зарплатой 65 тысяч рублей

Фото: Минтруд Тульской области

На аукционе вакансий предприятие искало сотрудников на высокооплачиваемые места: мастеров участка с зарплатой от 92 000 рублей, программистов 1С – от 160 000 рублей, фосфатировщиков – от 155 000 рублей и других.

Всего жителям региона было предложено около 170 вакансий со средней зарплатой 65 000 рублей. После консультаций с представителями завода 10 человек были приглашены на второй этап собеседования.

– Оборонные предприятия стоят во главе клиентской группы у кадровых центров. За прошедший год кадровые консультанты подобрали порядка 400 сотрудников на предприятия такого профиля, – сообщила замминистра труда и соцзащиты Тульской области Светлана Ильюшина.

По её словам, «Штамп» наряду с другими промышленными предприятиями активно внедряют у себя региональный демографический стандарт — лучшие практики по созданию условий для совмещения работы и семьи. Такой подход помогает работникам успешно совмещать профессиональное развитие с рождением и воспитанием детей, а предприятию — снизить текучесть кадров.