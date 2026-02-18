Из-за предстоящего снегопада студентам ТулГУ разрешили не ходить на учёбу

В преддверии мощного снегопада в официальной группе ТулГУ «ВКонтакте» появилось сообщение, адресованное всем студентам:

«Мы заботимся о вашей безопасности и приняли решение использовать возможность дистанционного изучения учебных материалов, используя средства СДО Moodle для тех, кто испытывает сложности с прибытием в университет.

Отсутствие 19-20 февраля на занятиях в аудиториях не будет рассматриваться как прогул и не повлечёт санкций при оценке результатов текущей успеваемости. Просим проявлять разумную осмотрительность и осторожность!»