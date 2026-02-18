Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «Орден от Путина»

Фото Алексея Пирязева.

На встрече с сельскими активистами к губернатору Тульской области обратилась мама семерых детей Надежда Родионова из Кимовского района.

Женщина рассказала, что всегда мечтала об ордене «Родительская слава», и о том, чтобы ей его вручил сам Президент страны. По словам Надежды, в Тульской области такую награду еще не получил никто, и вызвалась быть первопроходцем.

«Мечтаю об ордене и Владимире Путине, хотя бы посмотреть на него», — сказала Родионова.

Женщина сказала, что для представления к наградам у нас нужно собирать слишком много документов.

Губернатор ответил, что пообещать вручение лично Путиным никак не может, но обязательно прояснит ситуацию Надежды.

Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.