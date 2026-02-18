Миляев обозначил главные трудности газификации небольших деревень

Все дело в численности домов и желании людей подключаться к коммуникациям.

В деревне Данилово Узловского района жители сталкиваются с трудностями, связанными с проведением газа. Кроме того, население беспокоят перебои с электричеством и то, что воду приходится набирать из колодца.

Об этом сегодня, 18 февраля, рассказала староста деревни на встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.

Оказалось, в деревне всего 20 домовладений. А как правило, в программу газификации включают населенные пункты с большим количеством потребителей.

«Предложения по газификации мы вырабатываем совместно с правительством, исходя из экономической эффективности», — сказал Юрий Любарский, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула».

Дмитрий Миляев пояснил, что при планировании газификации предпочтение действительно отдается населенным пунктам с большим количеством жителей. При этом губернатор подчеркнул, что проблема села Данилово будет изучена отдельно:

«Давайте мы эту историю рассмотрим дополнительно. Там есть газ недалеко, и если он доступен, мы обязательно найдем решение вопроса», — подчеркнул Миляев.

Глава региона также поднял вопрос о низкой активности жителей в подключении газа, даже несмотря на реализуемую программу социальной догазификации.

«Сегодня общий уровень газификации в Тульской области составляет около 86%, что выше среднего показателя по стране. „Газпром“, инвестируя собственные средства, ведет прокладку сетей в рамках своей инвестиционной программы», — отметил глава региона.

По словам губернатора, трудности начинаются на этапе подключения газа конечными пользователями.

«Допустим, мы планируем газифицировать 100 населенных пунктов с общим числом домовладений в 100 тысяч. В итоге населенные пункты подключаются к газу, но люди сами не торопятся подавать заявки на подведение газа в свои дома. Даже в рамках программы социальной догазификации, где газ до границы земельного участка проводят бесплатно, лишь 54% людей решают завершить подключение до дома и приобретают соответствующее оборудование.

Это плохо и для нас, и для «Газпрома», потому что потраченные средства не окупаются платежами за газ. Нам важно убедить людей подключаться к газу, поэтому мы проводим совместную работу с администрациями, устраиваем собрания и ищем пути решения», — пояснил Дмитрий Миляев.