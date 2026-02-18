  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев анонсировал третью встречу со старостами и руководителями ТОС - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев анонсировал третью встречу со старостами и руководителями ТОС

Сегодня в Новомосковске проходит вторая встреча губернатора Дмитрия Миляева с активистами.

Дмитрий Миляев анонсировал третью встречу со старостами и руководителями ТОС

Приветствуя собравшихся глава региона подчеркнул, что Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание развитию местного самоуправления. 

«Старосты и руководители ТОС — это люди, которые находятся на передовой линии общения с жителями. Вы с одной стороны обычные жители, с другой — члены нашей команды.

Чем ближе к людям руководитель любого уровня, тем более сложной является его работа. От качества работы сельских старост и ТОСов зависит уровень доверия к власти», — ответил губернатор.

Дмитрий Миляев напомнил, что первая встреча с сельскими старостами и руководителями территориальных общественных самоуправлений состоялась в Туле в декабре.

«Мы сначала хотели собрать всех сразу. Но в связи с тем, что команда старост и руководителей ТОС большая, порядка 1000 человек, решили разделить на три встречи примерно равными группами», — пояснил губернатор.

О дате и месте проведения третьей встрече будет сообщено дополнительно.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:16 0
Другие статьи по темам
Событие
встреча со старостами ТОС
Люди
Дмитрий Миляев
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
сегодня, в 07:00, 84 1220 4
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
сегодня, в 09:12, 66 1965 -10
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
Жизнь Тулы и области
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
сегодня, в 08:46, 54 1767 -5
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «Орден от Путина»
Жизнь Тулы и области
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «Орден от Путина»
сегодня, в 14:00, 41 969 -9

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Миляев рассказал, как появилась идея создания модульных клубов в Тульской области
Миляев рассказал, как появилась идея создания модульных клубов в Тульской области
Федеральные ЛОР-онкологи проведут бесплатный прием в Туле
Федеральные ЛОР-онкологи проведут бесплатный прием в Туле

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.