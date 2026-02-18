Дмитрий Миляев анонсировал третью встречу со старостами и руководителями ТОС

Сегодня в Новомосковске проходит вторая встреча губернатора Дмитрия Миляева с активистами.

Приветствуя собравшихся глава региона подчеркнул, что Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание развитию местного самоуправления.

«Старосты и руководители ТОС — это люди, которые находятся на передовой линии общения с жителями. Вы с одной стороны обычные жители, с другой — члены нашей команды.

Чем ближе к людям руководитель любого уровня, тем более сложной является его работа. От качества работы сельских старост и ТОСов зависит уровень доверия к власти», — ответил губернатор.

Дмитрий Миляев напомнил, что первая встреча с сельскими старостами и руководителями территориальных общественных самоуправлений состоялась в Туле в декабре.

«Мы сначала хотели собрать всех сразу. Но в связи с тем, что команда старост и руководителей ТОС большая, порядка 1000 человек, решили разделить на три встречи примерно равными группами», — пояснил губернатор.

О дате и месте проведения третьей встрече будет сообщено дополнительно.