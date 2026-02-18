Федеральные ЛОР-онкологи проведут бесплатный прием в Туле

Фото минздрава Тульской области.

Жители Тульской области смогут получить бесплатную консультацию специалиста из федерального центра по лечению заболеваний ЛОР-органов. Прием пройдет 19 и 20 февраля с 10.00 до 17.00 в Тульском областном онкологическом диспансере.

На приеме врач осмотрит пациентов с подозрением на опухоли головы и шеи, а также обследует тех, кто испытывает неприятные симптомы:

длительная охриплость или осиплость голоса;

затруднения при глотании;

появление уплотнений на шее;

боль в горле, не исчезающая при обычном лечении.

Для консультации необходима предварительная запись по телефону: 8 (4872) 33-81-41.