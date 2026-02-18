  1. Моя Слобода
В Щекино двух водителей оштрафовали за проезд на «чужой» зеленый

Очередному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с представителями закона.

Сотрудники отдела Госавтоинспекции по Щекинскому району провели административное расследование по опубликованному у нас видео от очевидца

«27 января 2026 года на ул. Советской города Щекино Тульской области водители, управляя автомобилями Фольксваген Пассат и Лада-210540 осуществили проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Нарушители привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ. Назначены наказания в виде административных штрафов в размере 1500 рублей», - сообщило региональное управление ГИБДД. 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
сегодня, в 20:16 +1
Из-за предстоящего снегопада студентам ТулГУ разрешили не ходить на учёбу
Из-за предстоящего снегопада студентам ТулГУ разрешили не ходить на учёбу
Более 50 героев СВО с жёнами приехали на открытый диалог с губернатором Миляевым
Более 50 героев СВО с жёнами приехали на открытый диалог с губернатором Миляевым

