В Тульской области активизировались сезонные вирусы гриппа и простуды

Фото из архива Myslo.

С 9 по 15 февраля в Тульской области зарегистрировано 4288 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей показатель остался неизменным. При этом снизилось число заболевших гриппом — до 9 случаев.

Анализы показывают, что среди населения циркулируют сезонные вирусы. Пока случаи заболевания не превышают установленные пороговые значения.

«В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями при регистрации более 20% отсутствующих по причине заболеваний ОРВИ в классе/школе образовательный процесс приостанавливается», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Эпидемическая ситуация соответствует сезонному подъему заболеваемости.