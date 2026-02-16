Где в Туле отключат электричество 17 февраля

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- Новомосковское шоссе, 64,
- ул. М. Горького, 37,
- ул. Халтурина 1, 3-а,
- Красноармейский пр-т, 19, 21, 21-а,
- ул. Фрунзе, 7, 7-а,
- ул. 4-я Криволученская, 5-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 26-а,
- ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),
- ул. Горсовета, 135-157 (нечётн.), 108-132 (чётн.), 108-а, 110-а,
- ул. Н. Островского, 62,
- ул. Металлургов, 43-б, 43-в, 45-б, 45-а, 45-в, 45-г, 45-д, 45, 45 к. 6,
- 2-й пр-д Металлургов, 6, 2, 2 к. 1, 4, 2 к. 2, 4-а,
- ул. Оружейная, 46-а, 46, 48, 50, 44, 44-а,
- ул. Ползунова, 5, 7, 9-а, 11, 13, 15, 15 к. 1,
- ул. Седова, 12 к. 1, 4, 8,
- ул. Прокудина, 2, 2 к. 1, 2 к. 2, 7/13, 1/10, 3, 11, 11-а, 8,
- пос. Маслово: ул. Ландышевая, 1-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.).