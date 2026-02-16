  1. Моя Слобода
Почему перекрыли газ жителям дома на проспекте Ленина?

Туляки обратились за разъяснениями в редакцию Myslo.

Почему перекрыли газ жителям дома на проспекте Ленина?
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

По словам жителей, в пятницу, 13 февраля, у них отключили газ. Дом — «сталинка» — в квартирах у людей газовые колонки.

— Мы знаем, что в одной из квартир горгаз нашел нарушения, из-за этого нам отключили газ по всему стояку. У меня жена прикована к постели, как нам жить без газа? Мы же ничего не нарушали, — сообщил редакции местный житель, пенсионер Алексей Алексеевич Зайцев.

Myslo обратился за комментарием в Тулагоргаз.

— По письму УК «Слободка» после проверки дымовых и вентиляционных каналов были обнаружены нарушения в их работе, необходимо было приостановить газоснабжение в квартирах № 4, 14, 22, 37. Получен отказ в доступе для отключения газовых приборов в квартиры № 14, 22, в целях безопасности газоснабжение приостановлено по стоякам. Для восстановления газоснабжения в тех квартирах, где с ДВК все в порядке, необходим доступ в указанные выше квартиры.

Газовики заверили, что еще в минувшую пятницу направили в УК письмо о необходимости доступа в квартиры.

сегодня, в 16:00 −2
Событие
Тулагоргаз
Место
Тула
