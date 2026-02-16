Контракт на строительство III очереди Восточного обвода должны заключить до 1 апреля

Об этом стало известно на оперативном совещании регионального правительства.

Подробности строительства III очереди Восточного обвода озвучила министр транспорта и дорожного хозяйства Светлана Воскресенская.

Она доложила губернатору Дмитрию Миляеву, что администрация Тулы должна заключить контракт на строительство до 1 апреля. Сам проект рассчитан на 3 года.

— За счет строительства нового тоннеля, уберут Т-образный перекресток (там, где в новогодние праздники стояла елка), а с Восточного обвода можно будет по прямой доехать до улицы Кутузова и выехать около «Голубого огня», — сообщила Светлана Воскресенская.

Напомним, ранее мы писали, что строительство нового участка дороги разгрузит улицы Тулы и уберет грузовики из спальных районов.

Реализация III пускового комплекса позволит значительно снизить транспортную нагрузку на центральные магистрали Тулы и перенаправить транзитный грузовой поток федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в обход жилых районов.