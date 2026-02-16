В Киреевском районе в аварии погиб водитель пассажирского автобуса

В момент ДТП в салоне находились 17 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Киреевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса, случившегося в понедельник, 16 февраля, на 215-м км трассы «Дон».

Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажиры не пострадали. Всего в салоне находились 17 человек. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии и организация движения находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

По результатам проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.