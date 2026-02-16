  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Киреевском районе в аварии погиб водитель пассажирского автобуса - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Киреевском районе в аварии погиб водитель пассажирского автобуса

В момент ДТП в салоне находились 17 пассажиров. Никто из них не пострадал.

В Киреевском районе в аварии погиб водитель пассажирского автобуса

Киреевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса, случившегося в понедельник, 16 февраля, на 215-м км трассы «Дон».

Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажиры не пострадали. Всего в салоне находились 17 человек. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии и организация движения находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

По результатам проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 22:25 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТП столкновение автобус пассажиры погиб в ДТП авария
Место
Тульская область Киреевский район
Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
Дежурная часть
Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
вчера, в 18:33, 48 4008 0
Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города
Жизнь Тулы и области
Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города
вчера, в 17:20, 44 6556 4
В Тульской области зафиксировано сокращение потребительского спроса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области зафиксировано сокращение потребительского спроса
вчера, в 16:40, 33 2021 -1
Где в Туле отключат электричество 17 февраля
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электричество 17 февраля
вчера, в 21:53, 32 704 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле отключат электричество 17 февраля
Где в Туле отключат электричество 17 февраля

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.