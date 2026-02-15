  1. Моя Слобода
Лыжня России, выставка военной техники и кто украл башню: топ новостей недели на Myslo

Чем запомнилась прошедшая неделя тулякам.

Лыжня России, выставка военной техники и кто украл башню: топ новостей недели на Myslo

В лидерах самых просматриваемых новостей недели — история бывшего майора полиции, ставшей завхозом усадьбы музее-заповедника «Поленово». Женщина несколько лет документировала разные странности: от платной парковки на въезде в музей до подозрительных закупок. Собранное досье отправила в полицию и СК. Следователи возбудили уголовное дело. Но…по факту кражи водонапорной башни, о существовании которой Юлия, сама ставшая фигуранткой этого дела, и не подозревала. Большой материал тут.

На втором месте — новость об ограничении Telegram. Массовые жалобы на работу Telegram в России начались 9 февраля.

Подготовка парка «Патриот» к выставке, посвященной СВО, также оказалась в центре внимания. Для нее уже привезли БМП-3 и американский бронетранспортер, подорванный в Весёлом.

Приглашение в Веденино на «Лыжню России-2026» вызвало большой интерес. Мероприятие состоялось 14 февраля. Фоторепортаж — тут.

Не осталась без внимания и новость о старте «Большой демографической недели». В ходе нее эксперты АСИ планировали обсудить дополнительные меры поддержки семей.

Ну и традиционно в топе всегда тесты. На этой неделе это был тест: сможете ли вы отличить настоящую пословицу от выдуманной?

сегодня, в 18:17 +2
Над Тульской областью уничтожено 16 беспилотников
Над Тульской областью уничтожено 16 беспилотников
Энергетики «Тулэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
Энергетики «Тулэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

