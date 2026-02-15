  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Энергетики «Тулэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Энергетики «Тулэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

По прогнозам синоптиков, в ночью 16 февраля в Тульской области ожидается сильный снег, усиление ветра с порывами до 17 м/с и понижение температуры воздуха.

Энергетики «Тулэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

В связи с изменением погодных условия энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона в режиме повышенной готовности.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 54 бригады «Тулэнерго»: 262 специалиста и 58 единиц спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам.

Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

«Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи, ни в коем случае не приближаться к ним ближе 8 метров и обратиться в энергокомпанию или МЧС», — говорится в сообщении министерства ЖКХ региона.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  • на официальном сайте mrsk-1.ru;
  • через мобильное приложение «Есть свет!»; 
  • также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:19 0
Другие статьи по темам
Событие
непогода энергетики
Погода в Туле 15 февраля: мокрый снег, гололед и до +3 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 15 февраля: мокрый снег, гололед и до +3 градусов
сегодня, в 09:01, 117 1362 3
Двух москвичей и украинца осудили за подготовку теракта в Туле
Дежурная часть
Двух москвичей и украинца осудили за подготовку теракта в Туле
вчера, в 15:20, 101 3266 2
Блины на пеньках, Петрушечная комедия и фестиваль кофейной культуры: полная афиша Масленицы в Тульской области
Культура
Блины на пеньках, Петрушечная комедия и фестиваль кофейной культуры: полная афиша Масленицы в Тульской области
сегодня, в 11:00, 40 1343 2
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
сегодня, в 10:59, 31 1094 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Лыжня России, выставка военной техники и кто украл башню: топ новостей недели на Myslo
Лыжня России, выставка военной техники и кто украл башню: топ новостей недели на Myslo
В Белеве из-за снега рухнула крыша жилого дома
В Белеве из-за снега рухнула крыша жилого дома

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.