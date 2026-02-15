Энергетики «Тулэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

По прогнозам синоптиков, в ночью 16 февраля в Тульской области ожидается сильный снег, усиление ветра с порывами до 17 м/с и понижение температуры воздуха.

В связи с изменением погодных условия энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона в режиме повышенной готовности.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 54 бригады «Тулэнерго»: 262 специалиста и 58 единиц спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам.

Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

«Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи, ни в коем случае не приближаться к ним ближе 8 метров и обратиться в энергокомпанию или МЧС», — говорится в сообщении министерства ЖКХ региона.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании: