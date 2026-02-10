  1. Моя Слобода
В парк «Патриот» привезли БМП-3 и американский бронетранспортер, подорванный в Весёлом

Тульский парк готовится к выставке, посвященной СВО.

Фото Тульского музейного объединения.

В парке «Патриот» к годовщине начала специальной военной операции представят масштабную экспозицию. Выставка расскажет о героизме участников боевых действий, в том числе уроженцев Тульской области.

Центральным элементом станет раздел, посвященный боевому пути 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и других подразделений, где служат туляки. Часть проекта будет посвящена подвигу военных медиков.

dd6955b1-91e6-4dea-8638-f250c8331d87.jpg

На площадку уже доставлены образцы тяжелой техники. Среди них — российская БМП-3 и американский бронетранспортер M113, поврежденный в августе 2023 года в районе населенного пункта Весёлое. Для транспортировки машин, ранее выставленных на территории парка, были задействованы силы и специальная техника ремонтно-восстановительного батальона 106-й дивизии ВДВ.

Посетители выставки увидят трофейное вооружение и амуницию.

8fac8cb1-9f1c-425b-87c2-46e9fa2300f8.jpg

сегодня, в 17:25 −5
