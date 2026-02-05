  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Словно сцена из «Титаника»: мощный поток воды затопил подъезд многоэтажки в Ясногорске - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Словно сцена из «Титаника»: мощный поток воды затопил подъезд многоэтажки в Ясногорске

Причина потопа в доме № 5 по улице Ленина — прорыв трубопровода.

Словно сцена из «Титаника»: мощный поток воды затопил подъезд многоэтажки в Ясногорске
Скрин из видео читателя.

Жительница дома № 5 по улице Ленина в Ясногорске пожаловалась на хроническую аварийную ситуацию с водой. Прорывы происходят настолько часто и сильно, что подъезд буквально погружается под воду.

— Мы с соседями неоднократно обращались в Водоканал, однако за четыре дня никто не приехал, ответов нам не дают. Воду просто перекрыли — набираем ее в бутыли в соседнем доме, — написала женщина (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). 

Люди в отчаянии и просят администрацию Ясногорска, коммунальные службы срочно принять меры. 

— Я прихожу со службы и, как любой житель города, рассчитываю на наличие базовых коммунальных условий по месту проживания. Мне, как женщине, особенно тяжело находиться в таких условиях без воды — есть же элементарные нужды, — заключила тулячка (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:39 +5
Другие статьи по темам
Место
Ясногорск
Прочее
вода коммунальная авария порыв
СМИ: вслед за Виктором Дзюбой уйдут депутаты городской и областной Дум
Жизнь Тулы и области
СМИ: вслед за Виктором Дзюбой уйдут депутаты городской и областной Дум
сегодня, в 10:54, 73 3766 2
С территории тульского музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню
Дежурная часть
С территории тульского музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню
сегодня, в 09:39, 74 3804 3
В Туле при уборке снега повредили крышу пятиэтажки: квартиру тулячки затапливает
Жизнь Тулы и области
В Туле при уборке снега повредили крышу пятиэтажки: квартиру тулячки затапливает
сегодня, в 16:25, 35 1313 3
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
сегодня, в 18:34, 35 1134 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Велогонщица команды «Марафон-Тула» стала чемпионкой Европы
Велогонщица команды «Марафон-Тула» стала чемпионкой Европы
Как в тульском «Веденино» готовят трассу к «Лыжне России»: видео
Как в тульском «Веденино» готовят трассу к «Лыжне России»: видео

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.