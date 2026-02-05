Словно сцена из «Титаника»: мощный поток воды затопил подъезд многоэтажки в Ясногорске

Скрин из видео читателя.

Жительница дома № 5 по улице Ленина в Ясногорске пожаловалась на хроническую аварийную ситуацию с водой. Прорывы происходят настолько часто и сильно, что подъезд буквально погружается под воду.

— Мы с соседями неоднократно обращались в Водоканал, однако за четыре дня никто не приехал, ответов нам не дают. Воду просто перекрыли — набираем ее в бутыли в соседнем доме, — написала женщина (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

Люди в отчаянии и просят администрацию Ясногорска, коммунальные службы срочно принять меры.

— Я прихожу со службы и, как любой житель города, рассчитываю на наличие базовых коммунальных условий по месту проживания. Мне, как женщине, особенно тяжело находиться в таких условиях без воды — есть же элементарные нужды, — заключила тулячка (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).