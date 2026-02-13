В субботу в пос. Косая Гора частично ограничат движение транспорта

Это связано с проведением массовой лыжной гонки «Лыжня России 2026».

По информации администрации Тулы, 14 февраля будут действовать следующие ограничения:

с 0.00 до 16.00 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта на участке от ул. Комсомольской до лыжного центра «Веденино» по ул. Максима Горького,

с 8.00 до 16.00 ограничено движение всех видов транспорта на участке от ул. Комсомольской до лыжного центра «Веденино» по ул. Максима Горького и на участке от ул. Комсомольской до ул. Лесной по ул. Дронова.

На время проведения мероприятий движение автобусов маршрутов № 28 и 34 будет осуществляться по изменённой схеме, без проезда по ул. Лесной.

Дополнительно организован трансфер для участников и гостей лыжной гонки. Он будет работать с 8.00 до 16.00, интервал движения – 15 минут. Маршрут движения трансфера:

ТЦ «Атак» (ул. Пушкина, 26а, к. 1) – ул. Демешковская – ул. М. Горького – лыжероллерный центр «Веденино»,

Косая Гора, ул. М. Горького, 14 (ост. ДК «Косая Гора») – ул. Максима Горького – лыжероллерный центр «Веденино».

Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.