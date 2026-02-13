Туляки хранят на банковских вкладах и счетах 482 млрд рублей

За год эта сумма выросла на 20%.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Объем сбережений жителей Тульской области на банковских вкладах и счетах на начало января составил 482 млрд рублей. Это на 20% больше, чем год назад.

В основном, накопления туляки хранят в рублях. Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках в третьей декаде декабря составила 15,3%.

– Многие вкладчики выбирают так называемую лестницу вкладов. Это позволяет сохранить максимальную доходность по депозитам за счет распределения средств на разные сроки.

Кроме того, клиенты банков часто размещают сбережения на накопительных счетах. Ставки по ним ниже, чем по традиционным вкладам, но они оставляют оперативный доступ к деньгам, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Банковский вклад по-прежнему привлекательный и надежный инструмент для сохранения сбережений и их защиты. Все банковские вклады застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей.