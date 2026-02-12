Актер из Тулы Сергей Чонишвили снимается в детективе «Каменская. Перезагрузка»

Фото из архива Myslo и предоставлены телеканалом «Россия».

«Каменская. Перезагрузка» — «новое дыхание» культовой истории в исполнении молодых актеров. Полюбившиеся герои романов Александры Марининой и знаменитого сериала — Каменская (Юлия Хлынина), Гордеев «Колобок» (Виталий Коваленко), Коротков (Дмитрий Куличков), Лесников (Павел Попов) и Чистяков (Павел Артемьев) — раскрывают самые изощренные преступления в реалиях нашего времени и новых обстоятельствах. Режиссер — Кирилл Плетнёв.





Кирилл Плетнёв, режиссер:

«Для меня это, безусловно, большой вызов. Я прекрасно понимаю, что новую версию неизбежно будут сравнивать с первой „Каменской“, и это естественно. Но и тогда, и сейчас это кино прежде всего о людях — с их повседневными заботами, чувствами, внутренними конфликтами и желаниями. Мы рассказываем историю не только о расследованиях, а о характерах, о жизни, о том, что происходит с человеком внутри. Просто у наших героев такая профессия — ловить преступников».





Юлия Хлынина, исполнительница роли Анастасии Каменской:

«Съемки начались бодро — на морозе, среди снегов в Сергиевом Посаде. Атмосфера русского поселения, где по сюжету происходит первое убийство, сразу погружает в историю.

Вместе с гримерами и костюмерами ищем образ новой Каменской — современной, простой, интеллектуальной девушки, которая, несмотря на сложную профессию, успевает любить и бороться с теневыми сторонами своей личности. Это не попытка повторить старое, а стремление найти сегодняшнее звучание знакомой истории.

Новая Каменская — отдельный персонаж: типичный миллениал, увлеченный работой, живущий в ритме кофе и цифровой реальности, интровертный и порой неудобный в общении. Погружаться в такую героиню мне особенно интересно, — ее самобытность и интеллект меня привлекают».

В сериале также снимаются такие звезды как Светлана Колпакова, Ирина Розанова, Максим Стоянов и актер с тульской пропиской Сергей Чонишвили. Кого сыграет Чонишвили, пока не уточняется.