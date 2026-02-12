Труженица тыла тулячка Надежда Коростелева отметила вековой юбилей

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В день рождения Надежду Петровну навестил начальник главного управления по Центральному территориальному округу администрации Тулы Дмитрий Городничев. Он поздравил юбиляршу, вручил ей памятные подарки от Президента Владимира Путина и губернатора Дмитрия Миляева.

Семья Надежды Коростелевой переехала в Тулу, когда ей было два года. В 1941 году, в 15 лет, девушка пошла работать на оружейный завод и трудилась там до конца Великой Отечественной войны. Затем работала на Тульском ликеро-водочном заводе, была начальником транспортного цеха и 13 лет возглавляла профсоюзный комитет предприятия.