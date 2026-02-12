  1. Моя Слобода
Труженица тыла тулячка Надежда Коростелева отметила вековой юбилей

На протяжении всей Великой Отечественной войны Надежда Петровна трудилась на оружейном заводе.

Труженица тыла тулячка Надежда Коростелева отметила вековой юбилей
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В день рождения Надежду Петровну навестил начальник главного управления по Центральному территориальному округу администрации Тулы Дмитрий Городничев. Он поздравил юбиляршу, вручил ей памятные подарки от Президента Владимира Путина и губернатора Дмитрия Миляева.

Семья Надежды Коростелевой переехала в Тулу, когда ей было два года. В 1941 году, в 15 лет, девушка пошла работать на оружейный завод и трудилась там до конца Великой Отечественной войны. Затем работала на Тульском ликеро-водочном заводе, была начальником транспортного цеха и 13 лет возглавляла профсоюзный комитет предприятия.

сегодня, в 20:50
