В Тульском музее оружия открылась выставка «Видеть лучше многих»

В экспозиции – образцы оружия, созданные выдающимся конструктором М. В. Марголиным.

Фото предоставлено пресс-службой Музея оружия

Новая выставка посвящена 120-летию со дня рождения знаменитого оружейника. Жизненный путь Михаила Владимировича – это пример небывалой силы и огромного трудолюбия. Потеряв зрение в возрасте 18 лет, он стал автором различных образцов спортивного оружия.

Выставка раскрывает неординарный творческий мир изобретателя и многообразие его конструкторской деятельности, а также роль Марголина в формировании массового стрелкового спорта в России.

Посетители увидят знаменитый пистолет Марголина МЦ-1 и его модификации, образцы спортивного и боевого оружия.